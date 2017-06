Roma, Spalletti: "Finora abbiamo fatto ridere..."

Luciano Spalletti sorride dopo la vittoria della Roma a Bologna (3-0): i giallorossi restano a -6 dalla Juve e continuano a credere nella possibile rimonta. Ecco le parole del tecnico giallorosso a fine partita:



"Vanno fatti i complimenti alla mia squadra: non era facile giocare questa partita per il momento particolare e per il clima, visto che eravamo abituati a giocare di notte. Scudetto? Abbiamo un trittico molto difficile: dobbiamo abituarci ad avere un rendimento costante. Oggi il rischio era di non tenere l'equilibrio, ma a parte un paio di occasioni siamo stati perfetti, soprattutto Rüdiger e Juan Jesus"



"Per ora abbiamo fatto ridere - scherza Spalletti - Mancano sette partite che possono darti tutto. Se riusciamo a farle bene l'annata prende un sapore diverso anche rispetto a quelle sconfitte (contro Lione in Europa League e Lazio in Coppa Italia, n.d.r.). In tv hanno un peso, da allenatore un altro. Poi è chiaro che aspetti positivi ce ne sono: mi fa piacere anche far notare quanti punti ha fatto questa squadra dal mio arrivo rispetto a Juve, Napoli e le altre. Poi però perdendo gare determinanti c'è qualcosa da rivedere evidentemente".