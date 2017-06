Roma, Spalletti: "Finocchi? Ho detto 'Siete tutti pinocchi' "

"Siete un branco di finocchi". Il labiale sembrava inchiodare Luciano Spalletti, accusato di offese a sfondo sessuale ai danni dei calciatori del Lione, rei di restare troppo tempo a terra. Il tecnico ha però smentito tutto a Roma tv: "Mi hanno anche detto qualcosa che non ho capito e io mi sono rivolto alla loro panchina dicendo 'siete tutti dei pinocchi' ".



L'episodio è avvenuto nei minuti finali di Roma-Lione, ritorno degli ottavi di Europa League che all'Olimpico ha visto vincere 2-1 i giallorossi, successo inutile in virtù del 4-2 per i francesi nella gara d'andata: sul web è diventato virale un video con i presunti insulti di Spalletti: a Roma tv hanno preferito chiudere subito il caso.