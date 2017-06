Roma, Spalletti fa 400 panchine in A: "Il calcio è la mia vita"

Quattrocento panchine in Serie A non sono da tutti. Luciano Spalletti le festeggia in anticipo, ricordando la sua carriera nel consueto 'Match program' pubblicato dalla Roma alla vigilia di una partita. Ecco alcuni stralci della sua intervista.



"Il futuro è quello che andiamo a giocarci adesso. È chiaro che quando parliamo di futuro diventa stimolante, è lì che passeremo il maggior tempo della nostra vita. Per quanto riguarda adesso sono i risultati della Roma a determinare il futuro della squadra. Dobbiamo inventarcelo. Rimarremo attaccati lì, partita dopo partita. La classifica finale di questo campionato è la cosa più importante per il domani. Giochiamoci il futuro".



"Quattrocento è un numero che dà una sensazione di benessere. Sono cresciuto, sono migliorato. Se ci mettiamo i quattro anni all'estero allo Zenit potrebbero essere anche di più. Sono state partite molto belle, vissute intensamente, che mi hanno dato tutte qualcosa. Sento tanti colleghi dire che quando escono dal campo, staccano e il loro impegno finisce lì. Per me è sempre stato impossibile, il mio lavoro ha fatto parte della mia vita, della mia casa. Il calcio è la mia vita".



"All'inizio pagai il fatto di portarmi dietro quel modo di fare amichevole. Dovevo cambiare qualcosa, ma più che cambiare, imparai. Imparai a far rispettare le regole non per il piacere del singolo, ma per il bene del gruppo. Un insegnamento utilissimo, che poi è tornato utile negli anni successivi".



"Le partite più belle? Mi piace menzionare pure Udinese-Milan che ci permise di andare in Champions per la prima volta. Poi sicuramente il derby del 2006 delle 11 vittorie consecutive con la Roma. La finale di Coppa Italia contro l'Inter vinta 6-2 nel 2007. Le gare di Champions League che rispolvero volentieri. E chissa' se potro' viverne altre".