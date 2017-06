Roma, Spalletti elogia il gruppo: "Squadra composta da professionisti veri"

Luciano Spalletti analizza ai microfoni di Premium Sport la vittoria della Roma sul Bologna: “Nel primo tempo non abbiamo fatto benissimo, al contrario della ripresa. Mi aspettavo che calassimo un po’ per via degli impegni in coppa e invece abbiamo fatto malino all’inizio e benissimo col passare del tempo. Nel secondo tempo non abbiamo mai dato impressione di avere incertezze su quello che avevamo intenzione di fare. Quindi bisogna fare i complimenti ai ragazzi".



Il tecnico giallorosso poi difende il club: "Si parla molto degli infortuni, ma la società ha allestito un’ottima squadra: i giocatori si adattano e lo fanno bene, come Nainggolan che ha finito la partita facendo il terzino destro. Va bene così, anche se non sarebbe male trovare un po’ di equilibrio: sotto porta a volte la giocata decisiva ci manca ancora".



In merito all'inseguimento al primo posto Saplletti sottolinea: "Non so se siamo l’anti Juve: so che tra le due soste per le nazionali abbiamo preso punti a tutti. Se abbiamo fatto questo, nonostante le defezioni, significa che questa squadra è composta da professionisti veri. Ma la sosta ci vuole, perché dobbiamo recuperare energie. Come sopperire all’assenza di Salah per la coppa d’Africa? Bisogna comprarne uno uguale. Scherzi a parte, ho El Shaarawy che ha fatto sempre bene quando è stato chiamato in causa e c’è anche Iturbe”.