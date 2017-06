Roma, Spalletti e Pallotta a cena: il rinnovo nel menù

Metti un contratto a cena. Il presidente della Roma James Pallotta ha incontrato il tecnico Luciano Spalletti, appena rientrato nella capitale dopo due giorni in Toscana: al vertice, in un ristorante non distante dall'albergo che ospita Pallotta, erano presenti anche il dg Mauro Baldissoni e il consulente Franco Baldini, ex d.s.



Spalletti e Pallotta si erano già visti a Trigoria prima della partita col Sassuolo, ma non avevano approfondito i discorsi sul futuro e sul rinnovo del contratto dell'allenatore. Come annunciato da Pallotta, sarà Spalletti a decidere se restare o meno: al termine dell'incontro i due si sono abbracciati e i volti erano distesi, l'allenatore ha sorriso, ma nessuno ha rilasciato dichiarazioni.



Prima, invece, aveva parlato il d.g. Baldissoni, a margine della presentazione del "bilancio d'impatto": "La rimozione delle barriere dalle curve dello stadio Olimpico è una questione di giorni. Sembra che effettivamente, anche su iniziativa del ministro dello Sport Luca Lotti, sia giunto il momento per un passo in avanti, per una normalizzazione. La data la sceglie la pubblica sicurezza, ma riteniamo che sia una questione di giorni".