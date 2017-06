Roma, Spalletti e il caso Totti: "Salvini contro di me? Meglio"

I complimenti a Conte, molti anche alla Juve. Luciano Spalletti tesse l'elogio dell'avversario alla vigilia dello scontro diretto che potrebbe assegnare lo scudetto ai bianconeri: sono a +7, basterà un punto ad Allegri per conquistare il ritolo. Ecco cosa ha detto il tecnico della Roma in conferenza stampa.



"Ci dispiace che non ci sia Dzeko perché lui è il nostro terminale offensivo e la squadra lo stava servendo bene. Era il finalizzatore della Roma. La sua assenza qualcosa ci toglie, ma questa squadra ha altre possibilità che funzionano. Si vanno a rispolverare e ripartiamo per vincere la partita, senza scuse o piagnistei. Dovremo essere lucidi, qualsiasi sforzo va fatto per vincere perché così possiamo arrivare secondi".



"Anche Salvini mi ha attaccato per non aver fatto entrare Totti a San Siro? Della scorsa partita abbiamo parlato, quando ha giocato 5 minuti le opinioni non sono cambiate. Su Salvini, menomale che è contro. Sarebbe stato un problema averlo a favore, così mi toglie ogni imbarazzo. Preferirei avere dalla mia parte Tarabella".



"Quest’anno la Juve ha fatto vedere, più di ogni altra Juve, di trovarsi sempre dove voleva essere. Senza intoppi o ritardi. Un progetto con stati di avanzamento netti, dove mi sembra difficile trovare qualcosa per stare al suo passo. Loro hanno fatto vedere in alcuni momenti di poter far vedere anche qualcosa in più, invece si è permessa di gestire. La distanza c’è, ma la Roma ha lavorato bene, ha fatto il suo lavoro di squadra tentando di avvicinarsi con tutte le sue forze. Non ci è riuscita per l’allenatore della Roma che ha perso qualche partita di troppo".



Quanto al futuro, è ormai certo che Spalletti lascerà la Roma. Il tecnico ammicca all'Inter come possibile destinazione: "Se mi piacerebbe lavorare di nuovo con Sabatini? Con lui ho avuto dei punti di vista contrari, ma su tante cose eravamo d'accordo. Secondo me rimane un dirigente forte e importante, per cui se continuerò a lavorare e se ci fosse la possibilità perché non farlo?".