Roma, Spalletti: "Dura per lo scudetto, dipende dalla Juventus"

Luciano Spalletti riconosce la superiorità degli avversari: "Il Napoli è stato molto più bravo nella circolazione palla - le parole a Premium Sport -, mentre noi nel primo tempo non siamo riusciti ad alzare i ritmi: ci hanno fatto penare per riconquistarla. Nel primo tempo hanno meritato il vantaggio, mentre nel secondo la partita è cambiata: c’è stata anche un po’ di casualità, ma il match è diventato un altro".



Secondo il tecnico giallorosso non è questione di energie fisiche: "Parlare di stanchezza è sbagliato: nel secondo tempo abbiamo avuto un comportamento totalmente diverso rispetto alla prima parte di stagione, il finale di partita dice che l’alibi della stanchezza non esiste". Scorie del derby? "Non è vero che mercoledì abbiamo perso in modo netto: non abbiamo fatto benissimo e loro sono stati bravi a prepararla. Oggi, invece, nel primo tempo non siamo stati coraggiosi nel cercare qualche giocata veloce, nel pescare l’uomo tra le linee e loro ci hanno creato difficoltà. Nella ripresa lo spirito è cambiato ed è cambiata anche la fluidità della manovra".



Spalletti spiega le scelte: "Salah fuori dal primo minuto è una scelta tattica per dare spazio a Perotti e El Shaarawy: hanno fatto abbastanza bene, anche se non sono stati aiutati tantissimo dalla squadra. A volte si incide di più e a volte meno, ma l’impegno c’è stato. Oggi anche Fazio, che è quello che ha più qualità per farlo, è riuscito poco a costruire dalla retroguardia".



Addio scudetto? "Abbiamo un periodo di partite ancora importanti e dobbiamo affrontarle con la mentalità giusta. Dipenderà anche dalla Juventus, ma il discorso è molto duro. Quando esci sconfitto da questi scontri diretti si ribaltano anche gli stati d’animo, ma c’è da giocare ancora un po’ di partite".