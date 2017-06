Roma, Spalletti: "Dobbiamo essere più veloci in fase offensiva, siamo migliorati"

La gara che martedì la Roma affronterà con la Fiorentina concluderà la 23esima giornata di campionato. In conferenza stampa troviamo un Luciano Spalletti tranquillo, consapevole e fiducioso: "I ragazzi rispetto a qualche mese fa sono maturati, sono cresciuti e possono ancora migliorare. Dobbiamo essere più veloci nella fase offensiva. A parere mio non stiamo attraversando un cattivo momento. E' vero, nelle ultime partite non abbiamo brillato ma comunque stiamo bene e puntiamo ancora allo scudetto".



Il tecnico giallorosso, inoltre, ha voluto esprimere qualche parola sul tema del nuovo stadio che gli sta particolarmente a cuore: “Una struttura così innovativa porterebbe dei vantaggi positivi per la città. Sento questo progetto come se fosse mio, ho sentito la società, i dirigenti e soprattutto sono pronti i soldi per far partire il tutto. Io spero che la politica non centri niente e non voglio nemmeno parlarne. Quello che voglio dire è che si tratta di una buona opportunità per Roma e per il nostro paese. Credo sia giusto, che in questo momento si trovi una soluzione”.



Nessun problema di formazione per Spalletti, grazie ai pochi infortuni in casa giallorossa: “Jesus è ritornato in gruppo. Perotti si allena ancora a parte, però, domani non ci sarà. Recupero lampo anche per Florenzi che continua a seguire il suo percorso. Per il resto, tutti gli altri sono a disposizione”.