Roma, Spalletti: "Ci manca la cattiveria"

Luciano Spalletti incassa la sconfitta di Torino puntando il dito sull'atteggiamento mentale della squadra: "Ci sono mancate cattiveria e continuità. Abbiamo sbagliato alcune occasioni iniziali e, quando siamo andati sotto, siamo andati in difficoltà. Senza entusiasmo, incontriamo problemi e compaiono alti e bassi".



Il tecnico della Roma ha anche parlato di tattica: "In alcune occasioni ci siamo allungati troppo, lasciando sola la difesa senza rimanere compatti. Non riusciamo a mantenere un livello di impegno costante, sono cose che devono essere elevate attraverso il lavoro settimanale. Totti? Gli ho chiesto di uscire dal traffico, visto che il Torino chiudeva ogni sbocco".