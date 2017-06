Roma, Spalletti: "C'è ancora margine per recuperare sulla Juve"

Il pareggio della Juventus con l'Atalanta ha riacceso qualche speranza scudetto dalle parti di Trigoria. La Roma, vincendo il derby andrebbe a -6 dalla capolista a 4 giornate dal termine. "Lo scudetto? Ci siamo fatti un bel mazzo finora e non lasceremo niente d'intentato proprio per la fatica fatta. Poi ovvio vanno valutati i punti di differenza, però c'è ancora margine per recuperare e proveremo a farlo vedendo di volta in volta a che distanza siamo" sottolinea Spalletti alla vigilia della stracittadina contro la Lazio.



L'allenatore toscano, pur guardando alla testa della classifica, sottolinea tuttavia che il vero obiettivo dei giallorossi resta la piazza d'onore: "Noi abbiamo in mano la chiave del secondo posto e non dobbiamo scambiarla con niente. Ora si arriva in fondo perchè quella è la chiave giusta per aprire la porta del paradiso. Pensiamo quindi a tenercela stretta. Diventa fondamentale arrivare secondi. La Roma non ha mai mollato. E' stata sempre lì anche nei momenti di difficoltà. La Juve ha fatto vedere di essere per certi versi imprendibile. E arrivare dietro a chi lotta per la Champions vorrebbe dire aver fatto un grandissimo risultato".



Quella di domani potrebbe essere una sfida particolare per Francesco Totti: "Se sarà il suo ultimo derby? Non lo so perchè non chiesto niente né alla società né a lui. Spero di no, se quello che vuole è continuare a giocare. Però considerando il suo passato e chi è Francesco, anche se facesse altro, anche se andasse a lavorare in un'altra realtà sarà sempre emotivamente coinvolto nel derby di Roma. Parteciperà da qualsiasi ruolo e in qualsiasi luogo del mondo".



Spazio infine a una considerazione sull'orario (si giocherà alle 12:30) del match: "Sono d'accordo con Inzaghi, il derby meriterebbe la notturna, anche perchè a mezzogiorno il livello dello spettacolo potrebbe calare a seconda della temperatura che ci sarà. Comunque giocare a questo orario non ci cogliera' di sorpresa, non ci dara' nessun disturbo. Ci faremo trovare pronti".