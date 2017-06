Roma, Spalletti: "Bisogna vincere anche senza Totti"

Messaggio forte e chiaro, quello di Luciano Spalletti alla vigilia di Roma-Fiorentina: siamo forti e non c'è problema ambientale. "Sono ancora dell'idea che questo sia un posto giusto per lavorare e anche sulla squadra la penso allo stesso modo. Se ci sarà da trarre conclusioni diverse, lo farò non prima di fine anno". "Non lo faccio ora per colpa di un solo risultato - spiega il tecnico toscano -. La squadra è forte, io credo nei giocatori e continuerò a crederci, a seminare. Per me la rosa va bene così, l'ho voluta e mi soddisfa".



Chiusura su Totti: "Francesco si usa a prescindere per spaccare la Roma. E se dico invece che continuo ad allenare la Roma solo se anche lui continua a giocare? Come mi rispondete? Che ce l'ho con lui. Francesco è un genio, èstraordinario ma se non riesce ad andare avanti senza di lui non si vincerà mai niente. Il mio discorso è facile ma non va mischiato alla passione degli sportivi che è giusto che facciano quello che vogliono".

SPALLETTI: "SE TOTTI SMETTE ME NE VADO"

SOUSA: "VINCERE PER IL MORALE"

Anche Paulo Sousa ci crede: "Le vittorie portano sempre entusiasmo, fiducia e consapevolezza nei propri mezzi, battere una grande come la Roma può darci tanta spinta". Queste le parole del tecnico della Fiorentina: "Dal punto di vista della condizione fisica stiamo crescendo. Non siamo ancora al massimo però abbiamo margini di miglioramento. La Roma ha tanta qualità, può lottare per vincere lo scudetto, ci stiamo preparando per cercare di fare bene". No comment sulla presunta crisi personale di Bernardeschi: "Non sono nessuno per parlare della vita privata dei miei giocatori". Infine, un consiglio a Totti: "Giochi finché si diverte". Out ancora Vecino, sono invece a disposizione Salcedo e Maxi Olivera come ha evidenziato lo stesso Sousa.