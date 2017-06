Roma, Spalletti: "Atalanta rivelazione, servirà giocare da Juve"

"L'Atalanta è la rivelazione del campionato, è una delle migliori squadre in questo momento, lo dicono i numeri e il gioco che esprime in campo. Dobbiamo essere pronti a combattere". Così il tecnico della Roma, Luciano Spalletti, alla vigilia della trasferta a Bergamo. I giallorossi hanno bisogno di un successo per non perdere contatto dalla testa della classifica: "Per essere bravi e mirare alla Juve dobbiamo fare come loro: vincere le partite come le vincono loro, vincere quante partire vincono loro, avere gli stessi obiettivi che hanno loro - sottolinea Spalletti - Loro hanno mestiere, bravura, sanno cogliere l'attimo. Adesso si dice che non giocano un buonissimo calcio, ma se avranno la squadra che gioca un calcio migliore davanti aumenteranno la loro qualità. Noi invece dobbiamo ancora consolidare quanto fatto vedere nell'ultimo periodo. Noi abbiamo sempre bisogno di essere bellissimi per portare a casa i tre punti".

"Per ambire a un contratto bisogna fare risultati - continua Spalletti ribadendo la sua posizione in merito al proprio rinnovo - Bisogna meritarselo. Per stare alla Roma bisogna fare risultati. La Roma a volte ha fatto contratti ad allenatori che ha mandato via poco dopo dovendo poi continuare a pagarli. Questo non mi sembra corretto, per cui ogni tanto sbagliano valutazioni. E io li voglio aiutare a non sbagliare - spiega - Il discorso di valutazione obiettiva sul lavoro sarà fatto in base ai numeri che faremo fino in fondo. E questo dipenderà dalla squadra, da me dipende poco. Io non sono uno che deve gestire o comandare la Roma. Devo far vedere di volta in volta la qualità del lavoro".

"Si sbaglia a dire che dopo 12 gare abbiamo già fatto un risultato - conclude Spalletti - ci sono tantissime partite ancora da giocare. Poi la società è giusto che si organizzi per prevenire tutto. Deve cominciare a guardare i giocatori, lo farà, e lo sta facendo come in passato visto che in questi ultimi anni la Roma ha fatto anche dei buoni risultati, è in crescita continua, sta lavorando in maniera profonda e seria".