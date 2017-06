Roma, Spalletti: "Andrei alla Juventus, seguiamo Feghouli"

Finite le feste (a proposito: "Io giocherei anche nel periodo natalizio ma, calendari a parte, servirebbero stadi più confortevoli in inverno: dobbiamo imparare da Premier League e Mls"), è di nuovo tempo di campionato per la Roma: domenica a Marassi c'è il Genoa anche se la conferenza di Luciano Spalletti è più spostata verso il mercato: "Questa finestra di gennaio per me sarebbe anche potuta non esserci, la squadra è forte così. Poi si è fatto male Florenzi e Salah deve partire per la Coppa d'Africa: per sopperire servirebbero giocatori con cifre che non possiamo spendere, quindi bisogna sapere lavorare bene. Ora come ora, il nome su cui puntiamo è quello di Feghouli".



Ma il toscano assicura di non aver fatto richieste: "Non voglio mi siano fatte promesse, sono contento di essere tornato, abbiamo una squadra forte. Qui si dice che c'è tutto per vincere, mostriamolo. Se non vinco, spazio ad altri. L'acquisto più bello, comunque, sarebbe il ritorno del pubblico". C'è spazio anche per un rimpianto: "Rincon lo seguivamo anche noi, ovvio che con lui e Pavoletti, Juventus e Napoli si sono rafforzate. Io ai bianconeri? Visto che faccio l'allenatore, andrei ovunque. Anche a Inter, Milan o Fiorentina".



Per il tecnico giallorosso non arrivano buone notizie dall'infermieria: "Florenzi sta proseguendo nel recupero. Totti soffre per un'infiammazione, decideremo all'ultimo se convocarlo. Preferisco non rischiare Vermaelen mentre Manolas non è al 100% ma me lo porto dietro: poi deciderò se e quanto impiegarlo". Spalletti parla così del Genoa: "Contro Juve, Milan e Fiorentina hanno fatto vedere di essere forti, fanno una sorta di battaglia individuale uomo per uomo e giocano un bel calcio".