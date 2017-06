Roma, Spalletti: "Altro che fallimento. E lasciate stare i miei figli"

"Non credo che arrivare terzi sarebbe un fallimento, chiediamo ad altre squadre cosa ne pensano". Luciano Spalletti difende a denti stretti il proprio operato sulla panchina della Roma: "Monchi venendo da fuori ha detto che stiamo facendo un buon lavoro. Mi ha fatto piacere, Pallotta è andato a prendere il migliore, alcune cose che ha detto me le tengo strette".



Alla vigilia della sfida con il Milan, Spalletti traccia già un bilancio, come in realtà ha fatto spesso in conferenza: "Sulla Juventus non si poteva mettere mano, lo scudetto se lo sono portato a casa. Il campionato è un tragitto lungo, succedono tante cose. Noi l’accesso diretto in Champions ce lo giochiamo con il Napoli, che è una delle squadre più forti d’Europa e sono i detentori di questa posizione. Noi che gliela stiamo contendendo vuol dire che abbiamo fatto bene, perché siamo partiti indietro. Quando ho iniziato ad allenare noi eravamo a 5 punti dall’Inter, ad una decina dal Napoli. Eravamo a 5 dalla Fiorentina. Vediamo come si finisce e poi ti dico come è andata".



"Ci sono partite che potevamo fare meglio. Ci sono partite determinanti dove non abbiamo espresso tutta la nostra qualità e non abbiamo caricato bene il valore dei nostri calciatori. Non siamo stati così squadra da far vedere il nostro meglio. Ora però siamo tanti punti avanti all’Inter. L’obiettivo? Lo crei tu, che dici che dobbiamo vincere il campionato. Io ho detto che è vero, bisogna vincere, ma nel lavoro succedono delle cose. In generale la squadra ha lavorato bene. E’ una squadra forte che ha perso delle partite, che non è in alto mare come si pensa. Arrivare secondi è come vincere. Abbiamo vinto tante partite, per cui continuiamo a lavorare per dare alla Roma una visibilità internazionale e il terzo posto fa parte di questo".



Spalletti, sempre nel tentativo di difendere il proprio lavoro, se l'è presa con i giornalisti, in particolare con Alessandro Vocalelli: "L'episodio dei manichini? Non appartiene ai tifosi di nessuna squadra, ma fa parte di persone deviate, che hanno dei problemi. Una cosa così evidenzia solo odio, cattiveria, livore gratuito, come quello evidenziato nell’articolo di Vocalelli che ha tirato in ballo i miei figli per attaccare me. I miei figli hanno dato ragione a lui sul lato tecnico, ma vorrebbero non essere tirati in ballo nei suoi articoli. Sono studenti che vanno a scuola e vanno lasciati stare".



Il tecnico giallorosso ha parlato anche di Totti e dell'eventualità di ritirare la maglia numero 10: "Sono valutazioni che non stanno né in cielo né in terra. Se fossi io a gestire la società la maglia rimane in vigore, viva, non muore perché secondo me ritirarla è mortificazione, non esaltazione. È un modo di ragionare obsoleto, vecchio. E il bambino che sogna di vestirla gli togliamo questa soddisfazione? Per ricordarlo bene invece si scrive in piccolo '10 Totti' dentro tutte le maglie. Questo è il mio pensiero".