Roma, Spalletti: “La Juve è fortissima ma i conti si fanno alla fine"

E' moderatamente soddisfatto Luciano Spalletti dopo la terza vittoria in fila per 1-0: “Non abbiamo fatto un partita brillantissima, anche perché loro hanno fatto molto intensità in mezzo. Non siamo stati gli stessi delle scorse gare ma non ci siamo fatti prendere dal panico e non abbiamo fatto confusione: si vedeva che stando più calmi saremmo andati in vantaggio. Abbiamo attaccato e creato ma non siamo stati cattivi negli ultimi metri, anche un po’ per scelta, per evitare contropiedi. La partita comunque l’abbiamo fatta e la vittoria è meritata".

La Roma ha trovato una grande solidità difensiva nelle ultime gare: "Nella ripresa abbiamo fatto bene, la difesa non ha concesso niente e siamo stati equilibrati - ha detto Spalletti ai microfoni di Premium Sport - Poi alcuni giocatori avevano la gara di Coppa Italia sulle gambe ma abbiamo portato a casa una vittoria importante contro un Cagliari che in questo momento sta bene. Lo scudetto è una corsa a tre? No, sono diverse le squadre che hanno il tempo di recuperare, l’Inter sta venendo su forte, il Milan gioca benissimo e ha idee, il Napoli ha vinto un partita difficilissima. Il cammino è ancora lungo e bisogna essere bravi a rimanere sul pezzo e portare a casa vittorie che sembrano scontate ma non lo sono".

"La gara di Dzeko? L’ho visto bene ma aveva fatto bene anche in Coppa. Per noi è fondamentale perché poi quando gli avversari si chiudono è l’unico finalizzatore di testa che abbiamo. Gli altri nostri attaccanti non sono fisici come lui. La crescita di Fazio? Se ne parla poco ma gioca sempre lui e qualcosa vorrà dire. Con la difesa a tre gioca da centrale guida la linea difensiva e ha i tempi giusti. All’inizio della sua carriera faceva il mediano, poi è arretrato ma può giocare anche in mezzo con grande sostanza. In questo momento non possiamo fare a meno di Fazio. Questo scudetto può perderlo solo la Juve? No dobbiamo guardare a noi stessi, dobbiamo giocarle tutte per vincere e poi vedremo. La Juve è fortissima ma noi dobbiamo far vedere che siamo attrezzati per lottare fino alla fine. I conti si fanno all’ultimo” ha concluso il mister giallorosso.