Roma, frattura alle ossa nasali per Florenzi: il terzino è già stato operato

Non è stato un pomeriggio positivo per la Roma. Nel corso dell'allenamento (aperto ai tifosi) al Tre Fontane Alessandro Florenzi, colpito involontariamente al naso da Perotti, ha dovuto abbandonare in anticipo la seduta riportando una frattura alle ossa nasali.



Il laterale ha già subito un piccolo intervento chirurgico e gli è stata poi applicata una protezione esterna. Il 27enne, vicino al rinnovo con il club capitolino, partirà insieme ai compagni di squadra per la tournée americana.



Sospiro di sollievo per quanto riguarda Lorenzo Pellegrini. Anche il centrocampista è andato ko per un trauma contusivo al ginocchio destro: escluso l'interessamento dei legamenti secondo quanto riferisce Sky.