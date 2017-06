Roma: sospetta distorsione per Salah, derby a rischio

Brutte notizie in casa Roma. Moahamed Salah è costretto allo stop: l'attaccante ha rimediato una contusione alla caviglia in occasione di un contrasto con un suo compagno di squadra durante la partitella in allenamento.



Per l'ex di Chelsea e Fiorentina si teme una distorsione alla caviglia destra: l'entità dell'infortunio è ancora da valutare ma si teme che ulteriori esami strumentali possano confermare la sua assenza per il match di domenica contro la Lazio.



L'attaccante giallorosso, insieme al compagno di reparto Edin Dzeko, si è confermato uno tra i migliori marcatori della Roma: 8 gol e 5 assist per lui fino ad ora, in 14 presenze con la squadra di mister Spalletti.



In attesa della stracittadina, Salah sarà sottoposto ad accertamenti che andranno a delineare la sua condizione, la gravità dell'infortunio ed eventuali tempi di recupero.