Roma, smoking e niente selfie alla festa di Totti

"Meglio tardi che mai". Francesco Totti sbarca su Facebook e lancia la sua fan page nel giorno in cui compie 40 anni. Il capitano della Roma, in smoking e in diretta video dal Castello di Tor Crescenza dove si è svolto il party per i festeggiamenti, spiega di aver ritardato l'apertura dei suoi profili social ufficiali "perché ero indaffarato".



"Adesso che sono a fine carriera ho deciso di prendere l'iniziativa" aggiunge scherzando, prima di dirsi soddisfatto dal numero di follower raggiunto in pochi giorni (quasi 800mila, più del profilo ufficiale della Lazio): "Come inizio va bene, speriamo che rimangono". Il n.10 giallorosso, poi, ammette di non aver avuto troppo tempo per leggere i tanti messaggi d'auguri arrivati ("c'era l'allenamento, uno solo oggi col fatto che era il mio compleanno Spalletti ci ha fatto il regalo"), ma quando gli segnalano quelli inviati da campioni del calibro di Messi e Bolt si lascia andare alla battuta: "Tutta gente scarsa".



Prima di salutare i tifosi per andare a cena con la famiglia, e per accogliere successivamente i 300 inviati al party, Totti confessa di amare la città nella sua totalità: "Di Roma mi piace tutto, anche i posti più brutti, che comunque non ci stanno". Tra gli ospiti della festa, il presidente del Coni Giovanni Malagò, Luca Cordero di Montezemolo e il cantante Claudio Baglioni. Poche ma semplici regole: smoking, nessun regalo per il festeggiato (al massimo, come si legge sull'invito, "una donazione che supporterà un progetto di beneficenza"), vietate foto e video per "tutelare lo spirito della festa di compleanno di Francesco e salvaguardare la spontaneità" anche se poi è comparso un selfie tra lo stesso Totti e l'amico Borriello...