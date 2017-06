Roma, smentita ipotesi di cessione del 40% del club

"In relazione a quanto pubblicato da Bloomberg in data odierna la Roma smentisce l'ipotesi di cessione di una quota del club da parte dell'attuale proprietà". Questa la nota emessa dalla società giallorossa presieduta da James Pallotta. Il tycoon di Boston precisa che "nuovo capitale sarà raccolto per finanziare la costruzione del nuovo stadio, una volta che il progetto avrà ottenuto l'approvazione finale, sia internamente sia esternamente all'attuale compagine proprietaria". La ricerca di un partner da parte di Pallotta non è dunque legata al club, bensì alla società riconducibile al progetto dello stadio di proprietà.



L'agenzia di stampa Bloomberg aveva riportato la clamorosa indiscrezione secondo cui la Raptor di Pallotta era intenzionata a vendere una partecipazione nella Roma, pari a 75 milioni di euro, che agli attuali andamenti di borsa equivale a poco più del 40% della società.