Roma, si complica il rinnovo di Florenzi

Si complica, e non poco, il rinnovo di Alessandro Florenzi con la Roma. Come riferisce il nostro esperto di mercato Giammarco Menga il club capitolino non intende infatti alzare la propria offerta, 2,7 milioni più bonus, mentre il laterale (contratto in scadenza nel 2019) ne chiede almeno 4.



Al momento dunque è muro contro muro: i capitolini hanno fissato intorno al 20 luglio, poco prima dell'inizio della tournée americana della squadra di Di Francesco, la deadline: dunque è possibile che, qualora manchi l'intesa, l'esterno lasci davvero la Lupa.



L'Inter resta alla finestra (i nerazzurri continuano a monitorare anche Vrsaljko e Zappacosta per la fascia destra) ma nelle ultime ore va registrato anche l'interessamento del Chelsea.