Roma: "Sforato un parametro del fair play finanziario"

Un piccolo intoppo, ma al momento nessuna sanzione certa prevista all'orizzonte. La Roma ha pubblicato una nota ufficiale nella quale comunica di aver sfiorato un solo parametro di quelli concordati con l'Uefa per il fair play finanziario: l'organo di controllo della federcalcio europea deciderà come muoversi in seguito.



"Nel mese di aprile 2017 la Camera Investigativa dell’Organo di Controllo Finanziario per Club della Uefa (CFCB) ha reso noto che l’AS Roma ha rispettato gli obiettivi fissati per la stagione 2016-17 previsti nell’Accordo transattivo sottoscritto con l'Uefa l’8 maggio 2015 - si legge nella nota -. Tuttavia, nel rispetto di quanto previsto nell’Accordo stesso il regime transattivo sarà applicato anche per la stagione 2017-18 e prevede l’impegno a raggiungere il Pareggio di Bilancio per il periodo di monitoraggio costituito dagli esercizi 2014-15, 2015-16 e 2016-17".



"A tale riguardo, si segnala che il Risultato economico conseguito al 30 giugno 2017, unitamente ai Risultati dei due precedenti esercizi, si presenterà, per questo solo parametro (l'impegno a raggiungere il pareggio di bilancio, n.d.r.), oltre la soglia prevista dall’Accordo transattivo. Pertanto, la Società sarà presumibilmente soggetta all’invio all’UEFA di maggiori informazioni economico-finanziarie e, successivamente, il Cfcb potrà richiedere eventuali chiarimenti per le valutazioni del caso. Non essendo predeterminata una automatica applicazione di una sanzione a fronte di questo tipo di violazione, e a maggior ragione quale tipo di sanzione, non è oggi prevedibile quale decisione potrà essere assunta dal CFCB alla conclusione degli eventuali approfondimenti sopra descritti".