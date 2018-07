Roma, Schick: "Sono tornato più cattivo"

Le prime amichevoli stagionali della Roma hanno messo in mostra un Patrik Schick rinato rispetto alla scorsa stagione. "Dopo un anno difficile penso che adesso sono tornato più cattivo, sto mentalmente bene, sono preparato. Questa è la differenza" conferma alla tv ufficiale del club l'attaccante ceco, in gol contro l'Avellino e il Tottenham dopo la tripletta al Latina.



I guai fisici sembrano definitivamente alle spalle: "Sono contento di non aver fastidi, non mi fa male niente. Sto bene, sono felice di poter giocare senza disturbi".



Il rapporto con Eusebio Di Francesco non è assolutamente in discussione: "Ho capito tutto, non ci sono problemi. Sappiamo tutti come vuole giocare il mister".



Mister che sarà contento per la grande voglia dell'ex punta della Sampdoria: "Volevo segnare anche durante gli allenamenti, è importante segnare sempre, poi si vede anche in campo".