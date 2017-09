Roma, Schick fuori per 2 settimane: salta Udinese, Qarabag e Milan

Non c'è pace per Schick. L'attaccante della Roma dovrà stare fermo fino alla gara col Napoli in programma il prossimo 14 ottobre. Il giocatore, infortunatosi in seguito al match col Verona, sarà infatti costretto allo stop per due settimane e tornerà quindi a disposizione di Di Francesco dopo la sosta. Salterà le partite contro con Udinese e Milan in campionato e Qarabag in Champions League.



La prognosi è arrivata questa sera dopo che l'attaccante ceco è stato sottoposto ad ulteriori controlli clinico-strumentali che, spiega il bollettino medico emesso dal club giallorosso, "hanno confermato l'infortunio muscolare al retto femorale sinistro mettendo in evidenza una quota di edema post-distrattivo nel terzo prossimale della giunzione mio-tendinea del muscolo".