Roma, Schick fuori 15-20 giorni

Il bollettino medico emanato dalla Roma recita così: "Patrick Schick è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali che hanno messo in evidenza postumi distrattivi nel terzo prossimale del muscolo retto femorale sinistro con quota di edema muscolo-fasciale. Il giocatore ha già intrapreso il percorso riabilitativo idoneo".



Una lesione muscolare al retto femorale, insomma, come del resto era noto: l'infortunio dell'attaccante non è così grave, in ogni caso, e lo costringerà a stare fuori circa 15-20 giorni. Salterà sicuramente la trasferta di Verona, quasi certamente la sfida interna con il Benevento e potrebbe rientrare a Udine prima dell'impegno in Champions con lo Shakhtar.