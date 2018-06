Roma, Santon: "Voglia di riscatto, dimostrerò quanto valgo"

Se l'Inter ha annunciato Radja Nainggolan, la Roma ha fatto lo stesso con Davide Santon e Nicolò Zaniolo che sono rientrati nella stessa operazione: il primo è stato valutato 9,5 milioni di euro mentre il secondo 4,5 milioni con i nerazzurri che hanno il diritto del 15% di una futura rivendita.



Il terzino, che ha firmato fino al 2022, ha parlato così al sito giallorosso: "Non vedo l’ora di iniziare e di far vedere a tutti quello che posso dare. L’arrivo alla Roma rappresenta tantissimo per me, ho tanta voglia di riscatto ed essere arrivato qui mi dà tante motivazioni". Così invece Monchi: "Conosciamo bene Santon e le sue qualità, ma ciò che ci ha colpito maggiormente è la sua voglia di riscatto. Davide è un giocatore duttile, il mister potrà contare su un ragazzo capace di giocare su entrambe le fasce".



Queste le parole del giovane centrocampista classe 1999 che ha firmato fino al 2023: "Poter vestire questa maglia è un orgoglio, ora devo dimostrare sul campo quanto valgo". Il ds romanista ne ha parlato così: "Sono molto contento dell'arrivo di Zaniolo a Trigoria. È un talento che non ci ha lasciati indifferenti durante l'ultima stagione, nella quale si è confermato come uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano".