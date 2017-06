Roma, Salah tenta il clamoroso recupero per la sfida scudetto con la Juve

Ha già saltato il derby con la Lazio e la sfida con il Milan, di essere assente anche in occasione del confronto diretto con la Juventus allo Stadium non ci pensa proprio. Per questo Mohamed Salah sta tentando di mettere a segno uno dei suoi sprint per bruciare le tappe e recuperare in tempo per farsi convocare da Spalletti a Torino. Il conto alla rovescia è scattato lunedì, con l'egiziano che a Trigoria è tornato a correre a distanza di undici giorni dall' infortunio alla caviglia destra (lesione del compartimento legamentoso esterno con associato interessamento del piano muscolo-tendineo antero-laterale). Per lo staff medico giallorosso, che ha impostato un protocollo riabilitativo tra campo e palestra con una prognosi di tre settimane, è ancora prematuro ipotizzare un suo impiego allo Juventus Stadium, ma Salah vuole provare ad esserci (aumenterà i carichi di lavoro in settimana per tornare in gruppo), e di certo Spalletti tifa per lui dopo aver visto fermarsi Bruno Peres.



Il tecnico giallorosso, d'altronde, già all'indomani dello stop dell'egiziano non aveva escluso un suo rientro per l'impegno con i bianconeri. "E' chiaro che Momo non ci sarà nel derby, e probabilmente neanche alla prossima" aveva spiegato a 24 ore dalla stracittadina, dando per scontato il forfait pure con il Milan. Proprio alla vigilia della gara coi rossoneri, poi, ha aggiunto un altro passaggio abbastanza indicativo: "Devo chiedere al medico, ma se Salah recupera lo porto anche domani. Se è in grado di fare anche solo 20 minuti io lo convoco". Insomma, Spalletti spera fino all'ultimo di poter avere nel suo arco un'altra freccia a disposizione con cui colpire la squadra di Allegri, "cliente scomodo" da battere per puntare al titolo. Per quanto riguarda gli altri infortunati, è sulla via del recupero Paredes e in attacco tornerà Totti: il capitano sta smaltendo i postumi del virus influenzale.