Roma, Salah: "Scudetto? Vinciamole tutte e vediamo"

"Ci sono sei punti di distanza dalla Juventus, dobbiamo crederci". Mohamed Salah non è uno che si arrende facilmente. Alla Roma non resta che lo scudetto dopo le eliminazioni in Europa League e in Coppa Italia e l'egiziano non ci sta a chiudere un'altra stagione senza nulla in mano: "Vinciamo le 8 partite che mancano e vediamo che succede. Vogliamo vincere qualcosa", insiste.



Salah spiega come riuscire nell'impresa: "Abbiamo fatto tanti gol, ma dobbiamo fare meglio il lavoro di squadra, giocare da squadra. Ci sono 6 punti di differenza dalla Juve ma dobbiamo fare meglio. Secondo me non è mancato niente nelle partite decisive, abbiamo fatto bene. Abbiamo vinto tante partite, eravamo solo un po’ stanchi ma abbiamo perso con il Lione fuori casa vincendo in casa. Stessa cosa con la Lazio".



C'è una cosa alla quale Salah non crede più di tanto: al crollo della Juve. "La Juve è una buona squadra, ha tanti giocatori, contro il Napoli ne ha cambiati 7 ma è normale. Noi dobbiamo essere concentrati solo su di noi". E fare meglio, sperando nel miracolo.