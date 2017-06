Roma, Sabatini: "La forza di Totti è che gioca con la gioia di un bambino"

Nel giorno del compleanno di Francesco Totti, non potevano mancare le parole di Walter Sabatini, intervistato in esclusiva da Premium Sport: "I 40 anni di Totti? Speriamo che possa continuare ancora a splendere come ha fatto fino ad oggi e che possa avere ancora la gioia di giocare che è la cosa che gli permetterà di essere sé stesso in campo ancora per parecchio tempo. Lui gioca con la gioia di un bambino ed è questa la sua forza".



Il direttore sportivo giallorosso è poi tornato sull'intervista concessa di Ilary Blasi alla Gazzetta dello Sport: "Le dichiarazioni di Ilary su Spalletti? Non è successo niente, c’è stata una cosa che lo stesso Francesco ha già chiarito. Non c’è niente da dire. Il mio futuro? Il futuro è solo la partita di Europa League”.