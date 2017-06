Roma, Sabatini: "Auguro Spalletti alla Juve. Monchi bravo ma sembra Re Mida"

Quando parla, Walter Sabatini non è mai banale. A partire proprio dall'inizio dell'intervento all'Università Roma Tre: "E' una giornata per me infausta, è quasi stato reso ufficiale il nome del prossimo ds della Roma: io ho lasciato a ottobre ma ragionavo ancora come ds giallorosso, odio aver perso la Roma. Non c'è ancora ufficialità, ma sarà Monchi. E' un uomo straordinario, hanno fatto un'ottima scelta". L'ex dirigente romanista mette anche il carico sul suo successore: "Lo disegnano come un Re Mida del calcio, un deux ex machina: io dalla stampa ero stato introdotto da una squalifica avuta e scontata. La Roma ha fatto passi da gigante nel rapporto con la stampa".



Su Luciano Spalletti: "Spero resti, sarebbe una perdita enorme. Da quando è arrivato non ha mai detto una cosa inutile, non chiede top player, merita di vincere con la Roma e sarebbe l'unico in grado di farlo. Se potrebbe andare alla Juventus? Lo auguro alla Juve, ma spero voglia restare". In tanti gli chiedono del perché non si riesca a vincere lo scudetto: "C'è la sfortuna di aver trovato un ciclo incredibile della Juventus e poi io lavoravo in una società che aveva bisogno di vendere e quando i giocatori si impongono come immagino stia facendo Manolas...".



Poi, a raffica, su alcuni acquisti più o meno azzeccati: "Il 'poro' Piris forse alla Roma non ci poteva stare ma che partita fece col Genoa... Quando ho preso Nainggolan a 9 milioni per la metà mi hanno dato dell'avvinazzato: ora vale 60 milioni. Ibarbo l'abbiamo pagato 2 milioni e rivenduto alla stessa cifra: gratis ci ha fatto una percussione clamorosa contro la Lazio, ti fa vincere il derby ed andare in Champions: io un'operazione così la rifarei. Gerson è molto forte, se la Roma non lo vuole me lo prendo io. Doumbia? E' andato male, è una mia responsabilità. Dalla cessione di Gervinho ho preso 18 milioni di euro, ho chiuso i cinesi tre giorni a Trigoria: fossero usciti, qualcuno li avrebbe convinti a lasciar perdere!".