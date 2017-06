Roma, Rudiger la tocca piano: "Se la Lazio vuole fermarmi, mi uccida"

Roma è pronta a vivere un gran derby da alta classifica, Antonio Rudiger scalda ulteriormente il clima: "Non conosco la Lazio, tantomeno il loro allenatore. Loro saranno motivati, è un grande match per entrambi ma è nella mia natura non fermarmi mai, vincere sempre - le parole a Il Tempo - . L'unica cosa che i biancocelesti potranno fare per impedirmi di prendere i tre punti è uccidermi". Il difensore ne ha anche per i tifosi avversari: "Gli deve mancare qualche rotella, come fanno a insultare gente di colore quando hanno Keita in squadra?".



Meglio vincere il derby o contro la Juventus? "Probabilmente meglio contro la Lazio, è la partita più sentita. Sarebbe bello un Olimpico gremito, da quando sono qui la curva piena l'ho vista solo in vecchi filmati. Ma in ottica scudetto forse sarebbero più funzionali i tre punti a Torino... io in bianconero? Nel calcio non si sa mai". Ma non è l'unica frecciata del tedesco, nel mirino finisce anche Rudi Garcia: "Da quando c'è Spalletti credo di essere cresciuto molto tatticamente ed è il motivo per cui sono venuto in Italia".