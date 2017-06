Roma, Rudiger convocato contro il Sassuolo

La Roma recupera una pedina importante per la corsa al campionato: Antonio Rudiger è stato inserito nella lista dei convocati per il match contro il Sassuolo, in programma mercoledì alle 20:45 al Mapei Stadium, quattro mesi dopo dall'infortunio al ginocchio rimediato nel ritiro della nazionale tedesca in preparazione di EURO 2016. Luciano Spalletti potrà giocarsi dunque un'altra carta per il reparto arretrato: l'ex Stoccarda può giocare sia come terzino destro - con il conseguente spostamento di Florenzi a centrocampo - sia come difensore centrale al fianco di Manolas nella line a quattro.