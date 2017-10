Roma, rottura del legamento crociato per Karsdorp

Pesante tegola per la Roma. Come riferisce il sito ufficiale giallorosso "nel post partita di Roma-Crotone, Rick Karsdorp è stato visitato dallo staff medico per riferito trauma distrattivo-distorsivo al ginocchio sinistro, subìto durante il secondo tempo della gara. A seguito dell’immediato sospetto clinico di compromissione legamentosa, il calciatore è stato sottoposto in nottata a un controllo strumentale che ha confermato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro".



Nel pomeriggio di oggi Karsdorp sarà sottoposto a controllo specialistico dal Professor Mariani per pianificare l’iter terapeutico. Il difensore olandese è costretto dunque a fermarsi dopo il debutto in maglia giallorossa. Il 22enne era arrivato in estate dal Feyenoord già con problemi fisici: a luglio era stato operato al ginocchio sinistro per una lesione meniscale. Ora si preannuncia un nuovo lungo stop.