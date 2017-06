Roma, Rosella Sensi: "Totti? Sono allibita..."

Nuovo attacco di Rosella Sensi alla Roma: il tema è sempre lo stesso, Francesco Totti. Alla ex presidente non va giù il modo in cui è stato di fatto annunciato il ritiro del capitano nella conferenza stampa di presentazione di Monchi.



"Una società come la Roma non può lasciare che questo simbolo che ha solo la Roma e non ha nessuna altra squadra al mondo, possa essere trattato così. Ciò che sta accadendo credo sia anche colpa del presidente Pallotta, troppo assente. Un presidente avrebbe dovuto accompagnare il percorso di Totti, ma la sua lontananza lo tiene troppo a distanza. Allora mi permetto di suggerirgli che se non ce la fa a stare vicino alla squadra, allora nominasse proprio Totti presidente".



La Sensi se la prende anche con Spalletti: "L'ho avuto come tecnico e lo conosco come persona. Vedo una persona ad oggi molto svuotata internamente, non ha capito Totti, poteva capirlo meglio, non doveva gestirlo così. Un grande allenatore deve saper gestire tutti".