Roma, Riise attacca Pjanic: "Non deve entrare all'Olimpico"

Ci sono anche insulti nascosti da asterischi. John Arne Riise è stato a Roma tre anni, dal 2008 al 2011 e Pjanic non ha fatto neppure in tempo ad aver come compagno di squadra perchè arrivò proprio l'estate in cui andò via. Ma il cuore giallorosso batte ancora forte, evidentemente, e lo fa parlare da "ultrà": "Pjanic è un ******* per essere andato alla Juve - ha scritto l'ex terzino norvegese in risposta a un tifoso su Twitter - doveva rimanere e aiutare la Roma a battere i bianconeri, non andare via come ha fatto”. Poi rincara la dose: "Lasciate stare Higuain, a Pjanic non dovrebbe mai più essere permesso di tornare allo Stadio Olimpico".





Sentimento anti-Juve o questione di mentalità? Chissà. Riise, comunque, era andato giù duro anche sull'esonero di Ranieri: "Licenziarlo è una totale presa in giro! Dov’è la lealtà? Vergogna! Ho avuto mister Ranieri alla Roma. Persona, allenatore, manager e amico fantastici. Ho imparato molto da lui come giocatore e come uomo".