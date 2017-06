Roma, rescissione consensuale del contratto per Walter Sabatini

E' finita tra la Roma e Walter Sabatini. La società giallorossa e l'ormai ex direttore sportivo hanno annunciato infatti sul portale ufficiale dei capitolini di aver deciso di terminare consensualmente il loro rapporto lavorativo con effetto a partire da domani, 7 ottobre 2016. "L’AS Roma ringrazia Walter Sabatini per il lavoro svolto in questi cinque anni e gli augura il meglio per il futuro" si legge sul sito del club.



Il presidente Pallotta ha dichiarato: “Vorrei ringraziare Walter per quello che ha fatto per la Roma e per la sua dedizione nei confronti del nostro Club. Vorrei anche ringraziarlo per tutto quello che ho imparato da lui. Smetti di fumare per favore!”. La direzione sportiva è stata affidata a Frederic Massara.



L'addio di Sabatini alla Roma era previsto per la fine stagione (alla scadenza del contratto) ma evidentemente le parti hanno deciso di anticipare i tempi. Il dirigente terrà una conferenza stampa domani a Trigoria alle 13.