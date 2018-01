Roma, problema muscolare per Perotti: Inter a rischio

Non bastavano le voci di mercato a 'turbare' l'ambiente Roma. Eusebio Di Francesco rischia di dover fare a meno di Diego Perotti nel big match di domenica sera contro l'Inter a San Siro per un affaticamento muscolare al bicipite femorale della coscia destra.



Il 29enne ha sentito dolore al termine dell'allenamento di ieri e oggi la situazione non è migliorata: per questo lo staff medico giallorosso ha deciso di fermarlo per precauzione e visitarlo riscontrando il problema di cui sopra.



La situazione verrà valutata giorno per giorno ma Perotti resta fortemente in dubbio: in caso di forfait i capitolini dovrebbero presentarsi al Meazza con Florenzi nel tridente insieme a Dzeko ed El Shaarawy.