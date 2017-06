Roma, problema all'anca per Totti ma filtra ottimismo in vista dell'Atalanta

Nuovo stop per Francesco Totti. Soltanto 24 ore fa il numero 10 della Roma aveva espresso su Facebook la propria felicità per aver ripreso ad allenarsi con la squadra ("finalmente di nuovo in gruppo con i compagni") dopo aver smaltito l'infortunio al flessore della coscia sinistra che lo aveva costretto a saltare le gare con Empoli, Austria Vienna e Bologna. La ripresa del lavoro non è stata delle migliori perchè il capitano ha avvertito un fastidio all'anca destra che potrebbe metterlo a rischio per la trasferta di Bergamo.



Il contrattempo fisico accusato da Totti tuttavia non ha messo in allarme lo staff medico giallorosso tanto che da Trigoria filtra ottimismo sul recupero in vista della delicata sfida con l'Atalanta in programma domenica alle 15. Decisivi saranno i prossimi allenamenti, a cominciare da quello di giovedì.