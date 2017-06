Roma, Pirlo consiglia De Rossi: "Cambia aria"

"Ora sto cercando di finire bene, appena torno in Italia studierò per diventare allenatore perchè non si sa mai", ha dichiarato il regista del New York City, Andrea Pirlo, ai microfoni de "La Partita Perfetta".

Il campione del mondo 2006 ha parlato anche di due suoi ex compagni nel Mondiale tedesco: "Se Totti ha ancora entusiasmo è giusto che giochi ancora. Prima o poi anch'io penserò al ritiro, è impossibile giocare sempre. Quando non fai più parte dei numeri uno pensi a fare qualcos'altro".

Discorso diverso invece per "capitan futuro" Daniele De Rossi, in scadenza di contratto con la Roma a fine stagione, a cui il suo amico Pirlo consiglia "di cambiare aria". "E' ancora giovane - ha detto - può ancora fare un campionato in Europa, ma nello stesso tempo è presto per venire in America. Può ancora giocare ad alti livelli".

Pirlo ha parlato anche del nostro campionato, del quale segue "più partite possibili": "La Juventus è la squadra più forte, poi ci sono Napoli e Roma a competere per il secondo posto. Dispiace vedere Milan e Inter così, è un momento delicato per entrambe, ma credo che quanto prima si riprenderanno. Mi manca l'emozione della Champions. Nazionale? L'ho seguita poco perché in quegli orari ho sempre giocato, però ho letto molto in merito e ci sono alcuni giovani interessanti che di sicuro cresceranno bene".