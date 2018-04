Roma, Perotti: "Il gol di Dybala ha condizionato il Napoli"

Maurizio Sarri lo dice ormai da settimane e lo ha ribadito anche dopo la sconfitta di sabato sera al San Paolo contro la Roma, ora anche Diego Perotti avvalora la tesi riguardante il calendario del tecnico del Napoli: "Venivamo da due sconfitte con Shakhtar e Milan e dovevamo giocare contro la squadra col miglior gioco in Italia - ha detto il numero 8 giallorosso alla radio Argentina AM1240 - Potrei sbagliarmi, ma il gol segnato da Dybala all’ultimo minuto contro la Lazio potrebbe averli condizionati, mentre a noi ci ha galvanizzati, perché la Lazio è una rivale diretta per la Champions". "Loro hanno segnato subito - continua Perotti - ma siamo riusciti a rimanere in partita e infine a vincerla segnando 4 gol. Nessuno se lo aspettava, dato il nostro momento, ma abbiamo dato un segnale forte alle altre: vogliamo qualificarci per la Champions e passare il turno con lo Shakhtar".

Il discorso si sposta poi su Nazionale e Mondiali: "Questa convocazione arriva in un buon momento personale, sto avendo continuità da titolare. Spero di avere l’opportunità di scendere in campo nelle amichevoli (contro Italia e Spagna, ndr). Per giocatori come me che non hanno il posto assicurato, conta anche quello che diamo in allenamento e nei nostri club. Come posso aiutare Messi? È un giocatore che non ha bisogno di essere aiutato, gli devi solo dare il pallone. Se Leo è in giornata hai già vinto l’80% della partita".

"Voglio dare il massimo e conquistare un posto per il Mondiale - prosegue Perotti - Giocherò dovunque vorrà Sampaoli e darò il massimo, ho le caratteristiche giuste per il gioco del ct perché è un tipo di atteggiamento tattico che ho avuto in tutta la mia carriera, soprattutto a Siviglia quando giocavo esterno di sinistra nel 4-4-2. Per un allenatore non deve essere facile lasciare fuori giocatori come Icardi e Dybala, ma purtroppo i posti sono limitati”.

In conclusione una battuta sulla tragica scomparsa di Davide Astori: "Non ho avuto la possibilità di giocarci insieme, ma l’ho affrontato. Quello che è successo ha sconvolto tutti, è stato un giorno molto triste. I ragazzi che l’hanno conosciuto quando ha giocato qui a Roma me ne hanno parlato molto bene".