Roma, Perotti: "Conosciamo tutti Nainggolan, sappiamo come scherza..."

Diego Perotti prova a riportare il sereno in casa Roma. La domenica dei giallorossi è stata infatti per così dire turbata dalle esternazioni social di Strootman dopo la cessione di Rudiger al Chelsea. L'olandese ha espresso su Instagram l'auspicio che questo sia l'ultimo addio tra le fila dei capitolini e nello stesso post sono intervenuti Nainggolan, con un enigmatico "non so" corredato dalle emoticon sorridenti, e l'ex Salah che ha indicato proprio nel belga il prossimo giocatore a fare le valigie.



"Prima di tutto conosciamo tutti Radja, sappiamo come scherza, come è fatto. Non possiamo prenderlo alla lettera, sono scherzi che facciamo tra noi. Magari è sbagliato farlo pubblicamente, ma restano scherzi" chiarisce Perotti nel corso della conferenza stampa nel ritiro di Pinzolo.



L'argentino quindi dichiara di non essere affatto preoccupato per il mercato: "Per fortuna lo conosco molto bene Monchi, a Siviglia ha fatto acquisti incredibili, giocatori che non erano magari così conosciuti e lui li ha fatti diventare importanti per poi venderli a un prezzo maggiore rispetto a quelli d’acquisto. Ho molta fiducia in lui, credo che abbia bisogno di tempo. Questa città magari è diversa rispetto a Siviglia e c’è meno pazienza, ma se gli danno il tempo che lui ha bisogno farà una squadra competitiva, una rosa completa e sarà molto importante per questa stagione che sarà lunghissima. Noi siamo tranquilli".