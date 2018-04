Roma, Perotti: "Che peccato non essere in corsa per lo scudetto"

"Molti punti ci separano da Juventus e Napoli e ce ne pentiamo. Dobbiamo pensare a qualificarci alla prossima Champions League". Diego Perotti, in un'intervista a Clarin, esprime il rammarico per quella che poteva essere la stagione della Roma, lontana dalle prime due della classe anche se reduce da quattro vittorie consecutive tra campionato e Coppa.



Non manca un pronostico sul duello scudetto: "Il Napoli deve sfruttare l’energia che la Juventus può perdere con la Champions League. Ma dipende soprattutto dai bianconeri, perché hanno un vantaggio e penso che saranno ancora campioni".



L'argentino, che ha saltato la trasferta di Crotone per un problema muscolare, parla così del suo attuale tecnico, Eusebio Di Francesco: "Mi ha fatto cambiare un po’ il mio modo di giocare, chiedendomi di non essere sempre incollato alla linea laterale, ma cercare la palla tra le linee e in profondità, che è qualcosa che anche Sampaoli (ct dell'Abiceleste ndr) mi chiede".



Un altro tecnico fondamentale nel percorso dell'attaccante è stato Gian Piero Gasperini, ai tempi del Genoa: "Ha salvato la mia carriera grazie al modo in cui mi ha fatto allenare. Mi ha fatto rivivere il calcio con passione. Lui non ti avrebbe permesso di fermarti, a meno che non avessi un taglio alla gamba. Prima per paura, mi fermavo. È come se avessi risistemato il mio corpo e lasciato le paure alle spalle. La mente influenza tanto e in questo senso Gasperini era un fenomeno".



Chiusura dedicata alla Nazionale e ai Mondiali in Russia: "Sto andando passo dopo passo. Mi sto godendo questo momento. So che non sarà facile perché ci sono molti giocatori di grande qualità. Naturalmente ho intenzione di combattere fino alla fine e cercherò di sfruttare queste due amichevoli con la Nazionale".