Roma, Pellegrini resta: non "userà" la clausola

Una scelta di cuore, forse di vita, anche se è troppo presto per dirlo. L'indiscrezione del Corriere dello Sport fa rumore: Lorenzo Pellegrini avrebbe deciso di restare a Roma e il suo agente Giampiero Pocetta l'avrebba comunicato al d.s. Monchi che in questo mese sta lavorando, oltre che alle operazioni in entrata, anche per sistemare il bilancio con le plusvalenze necessarie a rispettare i paletti del fair play finanziario.



Il giovane centrocampista della Nazionale, dunque, non sarà tra i giocatori sacrificati: ha una clausola rescissoria di circa 30 milioni, un prezzo assolutamente ragionevole per un talento come il suo, e la Juve era sembrata disposta a pagarla per regalare un rinforzo ad Allegri. Pellegrini, però, ha fatto sapere che non intende "usare" la clausola per scappare.



Non ci sarà un Pjanic-bis, dunque: il bosniaco lasciò la Roma due estati fa proprio per andare alla Juve, Pellegrini ha fatto almeno per ora una scelta diversa. Per dire se è la stessa che in passato hanno fatto anche Totti e De Rossi, giallorossi a vita, bisogna aspettare ancora un po'. Ma a quanto pare adesso intende vincere nella squadra del cuore, quella della sua città.