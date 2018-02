Roma, Pellegrini out contro il Napoli: risentimento all'adduttore

Eusebio Di Francesco dovrà fare a meno di Lorenzo Pellegrini nel big match contro il Napoli in programma sabato sera al San Paolo. Il centrocampista della Roma era uscito a 10 minuti dalla fine nella sfida persa con il Milan a causa di un fastidio fisico che gli ha impedito di partecipare allo stage della Nazionale di Di Biagio (ha risposto alla convocazione lasciando il ritiro nella giornata di lunedì).



Gli esami ai quali è stato sottoposto il mediano ex Sassuolo hanno evidenziato un risentimento agli adduttori della coscia sinistra che lo costringerà, come detto, a saltare il prossimo turno di campionato. I giallorossi con ogni probabilità si affideranno alla coppia formata da Strootman e De Rossi, in attesa di recuperare il 21enne soprattutto in vista del ritorno degli ottavi di Champions League (il 13 marzo all'Olimpico con lo Shakhtar).