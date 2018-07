Roma, Pellegrini: "Non voglio andare via. Dispiaciuti per Nainggolan"

Giornata di viste mediche per i giocatori della Roma, che domani scenderanno in campo a Trigoria per iniziare il ritiro. Lorenzo Pellegrini è pronto a iniziare il secondo anno con i giallorossi, dopo il positivo esordio nella scorsa stagione.



"Andare via? No, ho voglia di rimanere. So che sono stati presi tanti giocatori, come Pastore che farà la mezzala. Alla fine penso a me stesso e credo che se continuerò a migliorarmi tutti troveremo il nostro spazio" le parole del centrocampista.



Il 22enne non avrà più Radja Nainggolan come compagno di squadra: "Più responsabilizzati dopo la sua partenza? Sì, ma lo avrei sentito anche senza il suo addio perché è da 12 mesi che sono qui e voglio migliorare. Ci dispiace che sia andato via, al di là del giocatore è anche un uomo che nello spogliatoio ti fa stare bene. Lui adesso è all'Inter, dobbiamo pensare a noi. Tra due giorni saremo in ritiro, capiremo che squadra siamo e inizieremo a conoscerci per poter fare bene"



Di Francesco ha detto che i giallorossi proveranno a infastidire la Juventus: "Lo scudetto? Dobbiamo lavorare tanto, abbiamo fatto acquisti noi ma anche le altre squadre. Dobbiamo fare qualcosa di più. Il campionato è lungo, dobbiamo fare meglio dello scorso anno".



Infine, sul possibile arrivo in Serie A di Cristiano Ronaldo: "È il giocatore più forte al mondo al mondo, anche per la sua continuità. È sempre al massimo della sua forza fisica e mentale. È una cosa positiva per il calcio italiano".