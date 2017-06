Roma, paura Florenzi: infortunio al ginocchio operato

Il comunicato della Roma parla di "trauma distorsivo al ginocchio sinistro" ma i risvolti dell'infortunio di Alessandro Florenzi, avvenuto durante un allenamento con la Primavera, potrebbero significare nuova incertezza sui tempi di recupero dell'esterno giallorosso. L'infortunio è arrivato martedì pomeriggio, il ginocchio di Florenzi si gira e torna la paura, dopo i primi esami viene messo a riposo il giocatore per due giorni e viene deciso che venerdì saranno fatti nuovi accertamenti per capire meglio di cosa si tratti.



Il problema è che l'intoppo arriva sul ginocchio operato lo scorso 28 ottobre dopo la rottura del legamento crociato, con il giocatore che era già concentrato sul rientro in campo e che invece dovrà ancora pazientare. Una situazione che assume nuovi significati dopo la scelta di posticipare il rientro in partitella di Florenzi (inizialmente previsto per settimana prossima e poi rinviato a data da destinarsi).