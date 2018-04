Roma, patente sospesa per un mese a Nainggolan

È arrivata dal Belgio la sentenza nei confronti di Radja Nainggolan. Al centrocampista della Roma è stata sospesa la patente per un mese e inflitta una multa di 1600 euro per quanto accaduto il 26 marzo dell'anno scorso. Lo riferisce Het Nieuwsblad.



Dopo l'amichevole tra la nazionale belga e la Grecia il 29enne venne fermato per guida in stato di ebbrezza alle 7 del mattino. Il giocatore aveva provato a difendersi sostenendo che non era lui al volante e che solo in seguito si era messo al posto del guidatore quando l'auto si era fermata a causa di una gomma bucata.



Questa tesi difensiva non è bastata a convincere il giudice che così ha deciso di 'condannare' il Ninja, a pochi mesi di distanza dal 'fattaccio' di Capodanno.