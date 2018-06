Roma, Pastore: "Bello tornare in Italia e in una grande squadra"

Ieri sera l'arrivo a Roma, oggi visite mediche, firma, annuncio ufficiale e presentazione: la seconda impegnativa giornata giallorossa di Javier Pastore è iniziata alle 8 quando l'argentino si è recato a Villa Stuart per la prima parte di visite mediche a cui sono seguiti l'ottenimento dell'idoneità dal Coni e infine la firma sul nuovo contratto. Il Flaco a Villa Stuart ha posato con la sciarpa romanista e salutato i tifosi presenti, alle 16 la conferenza stampa di presentazione in sede.



“Sono molto felice di essere arrivato alla Roma, è bello tornare in Italia e farlo in una grande squadra. Spero di restituire pienamente l’affetto che mi hanno già dimostrato i tifosi giallorossi” le prime parole al sito ufficiale romanista. “L’arrivo di Pastore mi rende felice, poiché parliamo di un calciatore in grado di emozionare i tifosi con le sue giocate. Nel mio percorso da direttore sportivo ho preso tanti calciatori, Javier è probabilmente quello con più qualità” ha continuato Monchi.



La Roma pagherà al Paris Saint Germain 24,7 milioni di euro, Pastore ha firmato fino al 2023 guadagnando circa 4 milioni di euro a stagione.

LE PAROLE IN CONFERENZA STAMPA

Pastore è intervenuto in seguito in conferenza stampa: "Ho scelto la Roma per diversi motivi, perchè è una grande squadra che sta crescendo tanto, perchè avevo voglia di tornare in Italia e per tornare protagonista: voglio far vedere a tutti che sono sempre il 'Flaco' che avete visto a Palermo".



Obiettivo riscatto dopo l'esprienza in Francia: "La mia idea è quella di essere più importante rispetto al Psg. A Parigi sono stato 7 anni, nei primi anni giocavo sempre poi è stato più difficile trovare un posto fisso, soprattutto cambiando allenatore ogni 2 anni. Non potevo competere con Neymar, l'allenatore voleva che giocassi lì, ma con Neymar non c'è concorrenza, è un fenomeno. Alla Roma sono venuto per migliorare e giocarmi il posto. Adesso che sono qui, comincerò con i miei compagni e provare a fare quello che hanno fatto lo scorso anno".



"Con Monchi il mio agente parlava già da un paio di mesi - prosegue Pastore - e la scelta è stata facile. Avevo tanta voglia di tornare in Italia", aggiunge l'ex Psg che sul ruolo che avrà con la maglia giallorossa (il n.27) non si sbilancia: "Lo deciderà il tecnico. Ho parlato con Di Francesco e mi ha detto che mi vede mezzala, ma sono disponibile dove lui vuole".



"Un giocatore vuole vincere e non vengo qui per rimanere al quarto posto. Vogliamo avvicinarci alla Juventus e giocarci lo scudetto. Voglio cominciare bene e poi il resto si vedrà" conclude l'argentino.