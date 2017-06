Roma, Pallotta: "Totti? Se Spalletti andasse via, lo capirei..."

James Pallotta prende posizione ed è quella di Luciano Spalletti. Il patron della Roma difende l'allenatore, attaccato dai tifosi per aver lasciato in panchina Francesco Totti per tutta la partita a San Siro contro il Milan.



"È stato molto bello vedere tutti i tifosi applaudire Totti e la sua mostruosa classe, ma la squadra viene sempre prima di tutto - ha detto Pallotta a Il Messaggero -. L’allenatore ha fatto il cambio giusto, perché stiamo combattendo per l’accesso alla Champions League. E comunque se avesse messo Totti gli ultimi cinque o sei minuti qualcuno avrebbe detto che non sarebbe stato rispettoso. Non potrei biasimarlo se dovesse lasciare la Roma, perché i media scrivono sciocchezze ogni settimana. Aspettate la fine della stagione perché avrò molto da dire, vi racconterò tutta la storia".



Spalletti aveva chiamato in causa anche il presidente nella conferenza stampa post-partita: "Ero stato chiaro quando sono tornato: bisogna fare chiarezza con Totti. Evidentemente non mi sono fatto capire bene..."