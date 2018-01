Roma, Pallotta pretende risposte: possibile incontro con i dirigenti

Oltre ai tifosi, nella migliore delle ipotesi disarmati dall'involuzione della lupa, c'è James Pallotta a pretendere risposte convincenti dal suo management, in fondo ad una delle soste più amare che si ricordino a Roma. Possibile, in questo senso, anche un incontro a Londra fra il presidente, Baldissoni, Monchi e Gandini; ma intanto i buchi neri snocciolati dal direttore sportivo in zona mista - mentalità, atteggiamenti, cattiveria - resteranno minacciosamente aperti almeno fino al confronto con la squadra di lunedì prossimo, alla ripresa.



Fra i peccati capitali di questa Roma spicca un senso di appagamento ingiustificabile, che non può spiegare neanche un girone di Champions chiuso meglio di tutti, ma anche il mercato - che non sarà, per ragioni economiche, rivoluzionario - impone qualche riflessione. Serve il terzino che sostituisca Karsdorp e forse anche Peres - nell'orbita del Benfica; Gonalons resta smarrito e non è una buona notizia visti i muscoli usurati di De Rossi; Under non incide per non parlare di Schick, più un rebus che una risorsa. Osannato, atteso e poi ridimensionato. Un giocatore che - suo malgrado - ha finito con l'indebolire anche le rotazioni.



Di Francesco - da stratega del turn over e della difesa inossidabile - sembra disorientato dai suoi stessi giocatori. Ma se il malumore fa perdere lucidità a qualche tifoso, che giudica inadeguato l'allenatore, la società dichiara compattezza, nella comune ricerca di soluzioni. Perché più che gli aspetti tattici - la fede nel 4-3-3, la virata sul 4-2-4, la lontananza di Nainggolan dalla zona gol, tornata in auge fra i tifosi - a questa squadra non mancano né carisma, né personalità. Bisogna solo riportarli alla luce, da quella sorta di antro oscuro in cui sembrano essere scivolate a trigoria. E farlo a San Siro contro l'Inter - vincendo la non facile guerra di nervi che accomuna anche la squadra dell'ex Spalletti - diventa ora una tremenda necessità.