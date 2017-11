Roma, Pallotta: "Possiamo vincere lo scudetto"

L'intervista l'ha rilasciata prima della sconfitta con l'Atletico Madrid, ma non sarà certo un passo falso a fargli cambiare idea. James Pallotta si gode il bel momento della Roma e a Sports Illustrated spiega come sia stato stregato da Monchi e Di Francesco. Ecco le principali dichiarazioni del patron.



"Monchi è anche meglio di quello che pensavo. Grazie a Di Francesco stiamo diventando una squadra davvero tosta. Possiamo lottare per lo scudetto e venerdì dovremmo avere gli ok della Regione per lo stadio. Sarebbe davvero un bel regalo di Natale".



"La cosa buona è che Di Francesco, avendo giocato già a Roma, capisce le difficoltà di questo ambiente. Credo che sia cambiato ed è molto più flessibile. Quando abbiamo parlato con lui in estate, ha detto: 'Questo è il mio stile di gioco ed è così che io gioco'. Ma nel giro di un paio di partite abbiamo visto gli aggiustamenti che ha fatto. Ora possiamo andare in casa del Chelsea e giocare come abbiamo fatto".



"Penso che possiamo vincere lo scudetto. Lo stile e il gioco che sta mostrando la Serie A in questo momento è al pari degli altri campionati. Napoli, Juventus, Inter, Roma, Sampdoria, Lazio, poi forse anche Milan e Fiorentina. È un campionato davvero difficile. Penso che la squadra si stia trovando sempre più a suo agio con se stessa. C'è unione. Si è visto dopo la partita con la Lazio, sono andati tutti a cena fuori. Non c’erano fazioni, gruppetti, niente europei contro gli altri. Erano tutti insieme".